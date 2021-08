A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta terça-feira (10) começa a vacinar a população de 25 anos ou mais com a primeira dose contra a Covid-19 no CTG Farroupilha. A vacinação acontece a partir das 8h até enquanto houver doses. Serão 1307 doses e haverá vacinação apenas no salão principal. Não haverá drive-thru. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório FIOCRUZ/ASTRAZENECA para o período de 09/08 a 13/08:

Agendados para 23 de agosto devem comparecer no dia 09 de agosto, segunda-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM;

Agendados para 24 de agosto devem comparecer dia 10 de agosto, terça-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto PAM E CSU;

Agendados para 25 de agosto devem comparecer dia 11 de agosto, quarta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto PAM E CSU;

Agendados para 26 de agosto devem comparecer dia 12 de agosto, quinta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto PAM, CSU, UBS Vera Cruz e Rondon;

Agendados para 27 de agosto devem comparecer dia 13 de agosto, sexta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM;

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório PFIZER para o período de 09/08 a 13/08:

Agendados para 17 de agosto devem comparecer dia 10 de agosto, terça-feira, no PAM e CSU;

Agendados para 18 de agosto devem comparecer dia 11 de agosto, quarta-feira, PAM e CSU;

Agendados para 19 de agosto devem comparecer dia 12 de agosto, quinta-feira, no PAM, CSU, UBS Rondon e UBS Vera Cruz;

Conforme a Secretaria de Saúde (SMS), não há antecipação de data de aplicação para a vacina Coronavac do laboratório Butantan.

De acordo com a SMS, os locais de vacinação poderão ser alterados com a chegada de doses para a primeira dose.