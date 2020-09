Agentes continuam trabalho para evitar proliferação do aedes aegypti em Alegrete

Compartilhe









Mesmo com a pandemia, o trabalho de agentes de saúde nunca parou em Alegrete.

Além do foco para prevenir o coronavírus, a Secretaria da Saúde também mantém o trabalho do Setor de Vigilância em Saúde Ambiental-Controle de Vetores.

Por enquanto o pessoal não podem entrar nas casas, mas faz as vistorias em praças, parques, cemitério, borracharias, sucatas e locais abandonados como terrenos ou casas.

A coordenadora do serviço, Luciana Rossi, diz que hoje eles tem seis agentes em ação, porque os focos de mosquitos aedes aegypti se proliferam. O setor registra, atualmente, 321 focos, porém, ela lembra que se estivessem entrando nas casas seria o dobro. O setor atende as reclamações que chegam pela ouvidouria da Prefeitura pelo 0800 644 6021.

O trabalho é realizado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Infra, já que muitas situações afetam diretamente o ambiente

Uma fato percebido é que mesmo as pessoas estando mais em casa, os depósitos de lixo e sucatas ainda são frequente em pátios. – Mais uma vez solicitamos que ajudem e limpem seus pátios, porque com a chegada do calor, o lixo, sucatas acumulados e mais água parada, tudo isso potencializa a proliferação de novos focos.