Novo lote de pavimetação contempla mais ruas de Alegrete

Compartilhe









36 Shares

A pavimentação de novas ruas de Alegrete tem andamento. A primeira deste lote que recebeu o asfalto foi a-Praça da Paz e Rua Coronel Antônio Freitas Valle próximo ao Cemitério, no valor de -Repasse: R$ 237.414,45 e Contrapartida o Município: R$ 49.975,58, num Investimento Total: R$ 287.390,03.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, as próximas ruas a receberem a pavimentação asfáltica são as seguintes:

-Rua Pastor Naoli (3 quadras) no Bairro Sepé Tiaraju; – Rua Fetzalan de Almeida (3 quadras) no bairro Vera Cruz;

-Rua Dionísio Machado de Oliveira, Rua Alfredo Gonçalves Filho, Rua Francisco Vicente Fogliato (Bairro Joaquim Francisco Milano).

-Rua General Vitorino(Da Av. Dr. Lauro Dorneles até o Trevo de Acesso aos Quartéis) no bairro Macedo;-Rua Dr. Quintana(3 quadras);-Rua Joaquim Astrar (4 quadras) na Vila Nova;-Travessa Alvorada e última quadra da Rua General Sampaio no bairro Canudos;-Avenida Ibicuí (zona Leste).

A pavimentação muda o visual da cidade, melhorando a mobilidade nas ruas que estão sendo asfaltadas no Município.

Vera Soares Pedroso