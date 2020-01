Agentes da Penitenciária Modulada encontram ilícitos dentro de televisor

Nesta quarta-feira (29), agentes penitenciários da Seapen/Susepe apreenderam 16 materiais ilícitos dentro de um televisor. O eletrônico tinha sido enviado via Sedex e tinha como destino um dos presos da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

O televisor foi passado pelo scanner de raio-x, que detectou um relógio e um celular em seu interior. O aparelho foi aberto, e foram encontrados mais três celulares, sete carregadores de telefone, três correntes e um anel.

Os ilícitos foram encaminhados para registro de ocorrência.

A ação contribui com as diretrizes da Seapen/Susepe, que tem o objetivo de coibir a entrada de materiais ilícitos no sistema prisional gaúcho.

Fonte SUSEPE