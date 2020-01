A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Finanças e Orçamento, informa que nesta sexta-feira (31), é o último dia para pagamento do IPTU 2020, com desconto de 10%, em cota única. Os contribuintes podem retirar o boleto para pagamento diretamente na Secretaria de Finanças, no Palácio Ruy Ramos, ou imprimir no site da Prefeitura no endereço: https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br, seguindo os passos: tributos/imóveis/matrícula.

Aqueles contribuintes que optarem pelo parcelamento receberão os carnês em casa, via correios, a partir do dia 20 de fevereiro. A primeira parcela deve ser paga até o dia 15 de março.

DPCOM