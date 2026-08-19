Agosto Lilás reforça em Alegrete a importância da proteção e do enfrentamento à violência contra a mulher

O mês de agosto é marcado pelo Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em Alegrete, a mobilização reforça a importância da informação, da prevenção e do acolhimento às mulheres que enfrentam situações de violência, além de destacar a atuação da Patrulha Maria da Penha na proteção e no acompanhamento de vítimas.

Com a mensagem “Não se cale. Peça ajuda! Você não está sozinha!”, a campanha busca romper o silêncio que muitas vezes envolve os casos de violência doméstica e familiar. A proposta é mostrar que a violência não deve ser naturalizada e que existem caminhos para buscar proteção, orientação e apoio.

A violência contra a mulher pode ocorrer de diferentes formas e nem sempre deixa marcas visíveis. A agressão física é apenas uma das manifestações. Ameaças, humilhações, controle, perseguição, violência psicológica, sexual e patrimonial também fazem parte de situações que precisam ser reconhecidas e enfrentadas.

Patrulha Maria da Penha atua na proteção

Entre os principais destaques da campanha está a Patrulha Maria da Penha, que tem como foco a proteção de mulheres vítimas de violência e o acompanhamento de medidas protetivas de urgência.

Na prática, isso significa acompanhar e fiscalizar medidas protetivas, prestar orientação e realizar encaminhamentos, além de oferecer apoio às mulheres para que possam buscar segurança e reconstruir suas vidas.

A presença de agentes especializados também representa uma forma de aproximar as forças de segurança das vítimas, fortalecendo a confiança para que situações de violência sejam denunciadas.

Denunciar pode interromper o ciclo da violência

Um dos principais objetivos do Agosto Lilás é reforçar que a mulher não precisa enfrentar a violência sozinha.

O ciclo de violência pode se prolongar quando a vítima permanece isolada, seja por medo, dependência financeira, ameaças, vergonha ou pela esperança de que a situação não volte a acontecer. Por isso, informação e acesso à rede de proteção são fundamentais.

A orientação da campanha é clara: violência não é normal e não deve ser aceita como parte de um relacionamento.

Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper uma situação de agressão e garantir proteção.

Rede de apoio é fundamental

O enfrentamento à violência contra a mulher não depende exclusivamente das forças de segurança. O trabalho envolve uma rede formada por diferentes serviços públicos e instituições.

A importância de atuação do CRAS, CREAS, unidades de saúde e outros órgãos da rede de atendimento, que oferecem acolhimento, orientação e encaminhamentos de acordo com cada situação.

Essa integração é fundamental porque uma mulher vítima de violência pode precisar de diferentes tipos de atendimento: proteção, assistência social, atendimento de saúde, orientação jurídica e acompanhamento psicológico.

Quanto mais articulada estiver essa rede, maiores são as possibilidades de garantir atendimento adequado e evitar que a vítima fique sem apoio.

Agosto Lilás amplia o debate

O Agosto Lilás também tem um papel educativo. Ao levar o tema para espaços públicos, escolas, instituições e comunidades, a campanha ajuda a estimular conversas sobre respeito, igualdade e relacionamentos saudáveis.

Falar sobre violência contra a mulher significa também discutir comportamentos que muitas vezes são tratados como demonstrações de amor ou ciúme, mas que podem representar controle e violência psicológica.

A informação pode ajudar uma mulher a reconhecer uma situação de violência e também pode fazer com que familiares, amigos, vizinhos e colegas percebam sinais de que alguém próximo precisa de ajuda.

Onde procurar ajuda

Em situações de violência ou quando houver necessidade de orientação e proteção, os canais destacados na campanha são:

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180: canal destinado a orientações, informações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher.

Emergência policial – Disque 190: em situações de emergência ou quando a mulher estiver em risco imediato.

(55) 99651-3166 – ONG Amoras

(55) 3961-1123 – CREAS

(55) 3422-4783 – Ministério Público

(55) 3421-2521 – Defensoria Pública

(55) 3427-0300 – Polícia Civil

Além desses canais, estão disponíveis no município, como unidades de saúde, assistência social e demais órgãos especializados.

Em uma situação de perigo imediato, a prioridade deve ser buscar um local seguro e acionar o serviço de emergência.

Uma campanha que precisa ultrapassar o mês de agosto

Embora o Agosto Lilás concentre ações de conscientização durante este período, o enfrentamento à violência contra a mulher precisa acontecer durante todo o ano.

A mudança passa pela denúncia, mas também pela educação, pelo acolhimento e pela construção de uma sociedade em que nenhuma mulher precise aceitar violência por medo ou falta de apoio.

A mensagem da campanha em Alegrete resume esse compromisso: “Respeito é atitude. Empatia é transformação.”

Mais do que uma campanha de um mês, o Agosto Lilás representa um chamado permanente para que a comunidade reconheça os sinais de violência, ofereça apoio às vítimas e fortaleça a rede de proteção.