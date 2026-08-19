Grupo Mãos Dadas doa R$ 25 mil para a Santa Casa de Caridade de Alegrete

Recurso será destinado às necessidades da instituição e contribuirá para a manutenção e qualificação dos serviços prestados à comunidade

A Santa Casa de Caridade de Alegrete recebeu uma importante contribuição do Grupo Mãos Dadas de Alegrete. A entidade realizou uma doação no valor de R$ 25 mil, recurso que será destinado às necessidades da instituição e contribuirá para a manutenção e qualificação dos serviços oferecidos à comunidade.

A iniciativa representa mais uma demonstração de solidariedade e apoio ao hospital, que desempenha papel fundamental na assistência à população de Alegrete e da região.

De acordo com o administrador da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, o recurso recebido será utilizado de acordo com as necessidades da instituição, auxiliando na continuidade dos serviços e no atendimento aos pacientes.

“Nosso agradecimento pelo gesto de solidariedade e pela parceria com a Santa Casa de Alegrete. Juntos, fortalecemos o cuidado com a nossa comunidade”, destacou Segabinazzi.

Solidariedade que fortalece a saúde

A doação de R$ 25 mil reforça a importância da participação da comunidade na manutenção das instituições que prestam serviços essenciais. Para a Santa Casa, contribuições dessa natureza representam um importante apoio diante dos desafios cotidianos de uma instituição hospitalar.

Além de auxiliar nas demandas atuais, recursos provenientes de doações também contribuem para que o hospital possa manter suas atividades e buscar melhorias na estrutura e na qualidade dos serviços disponibilizados aos pacientes.

O gesto do Grupo Mãos Dadas se soma a outras iniciativas de entidades, empresas, grupos e integrantes da comunidade que colaboram com a Santa Casa de Caridade de Alegrete.

A parceria demonstra que a união entre a instituição hospitalar e a sociedade pode gerar resultados positivos para toda a população.

Com a contribuição, o Grupo Mãos Dadas reafirma seu compromisso com a comunidade alegretense, enquanto a Santa Casa reconhece a importância de contar com parceiros que acreditam no trabalho desenvolvido pela instituição.

A doação de R$ 25 mil chega, assim, como um importante reforço para o hospital e, principalmente, como uma demonstração de que a solidariedade da comunidade continua sendo fundamental para fortalecer a saúde em Alegrete.