Vereadores encaminham em Porto Alegre retomada do Irma

Uma reunião em Porto Alegre abriu caminho para retomada de antigo prédio do IRMA em Alegrete.

O vereador Leandro Meneghetti (PL) participou, na tarde de terça-feira (18), em Porto Alegre, de uma reunião com o bispo da Igreja Metodista no Rio Grande do Sul, Nelson Magalhães Furtado, para discutir alternativas para a retomada da utilização do prédio onde funcionaram o antigo IRMA e a EMEI Ibirapuitã, na Vila Nova, em Alegrete.

Também participou do encontro, a presidente da Câmara Municipal de Alegrete, Firmina Soares (PDT).

A reunião teve como foco o futuro do imóvel e a possibilidade de construção de uma parceria que permita dar uma nova finalidade ao espaço, com atenção especial à educação e à formação profissional.

Segundo o bispo Nelson Magalhães Furtado, desde a interdição do educandário pelo Ministério Público, em maio de 2025, devido às más condições da estrutura física, a associação ligada à Igreja Metodista não renovou contratos com a Prefeitura de Alegrete. O município mantinha um comodato para utilização do imóvel desde 1999.



O encontro abriu uma nova frente de diálogo entre a instituição e o poder público para buscar uma destinação ao prédio que atenda às necessidades da comunidade.

A partir da reunião, os representantes da Mesa Diretora da Câmara deverão discutir com o Executivo Municipal a viabilidade de projetos para ocupação do espaço, especialmente iniciativas voltadas à qualificação e à educação profissional.

Para Meneghetti, recuperar o imóvel representa a possibilidade de transformar uma estrutura hoje sem utilização em um espaço capaz de ampliar oportunidades de formação no município.

“Aquele espaço precisa ser resgatado e voltar a ser uma referência em formação profissional, oferecendo oportunidades para quem busca uma qualificação de qualidade. O diálogo com o bispo e sua equipe foi muito produtivo. Existe o desejo de que o local seja ocupado por atividades capazes de preparar as pessoas para a vida e para o mercado de trabalho. Fiquei muito feliz com o convite para estar à frente dessa demanda”, afirmou Meneghetti.

As tratativas deverão prosseguir entre Legislativo, Executivo e representantes da instituição para avaliar os projetos que poderão ser implantados no local.