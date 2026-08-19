Dia Nacional do Ciclista: entre mobilidade, esporte e os desafios de pedalar em Alegrete

Data celebrada nesta quarta-feira (19) chama atenção para a importância da bicicleta no trânsito, no esporte e na rotina de quem escolhe as duas rodas para se deslocar pela cidade

Pedalar pelas ruas de Alegrete faz parte da rotina de muitas pessoas. Seja como meio de transporte, prática esportiva, lazer ou simplesmente como uma maneira de cuidar da saúde, a bicicleta ocupa um espaço cada vez mais presente na vida urbana. Nesta quarta-feira (19), quando é celebrado o Dia Nacional do Ciclista, a data também serve como oportunidade para discutir os desafios enfrentados diariamente por quem utiliza as duas rodas no município.

Instituído pela Lei Federal nº 13.508/2017, o Dia Nacional do Ciclista é celebrado em 19 de agosto em todo o país. A data busca valorizar o uso da bicicleta e chamar atenção para a importância da convivência segura entre ciclistas, motoristas, motociclistas e pedestres.

Em Alegrete, a bicicleta está presente em diferentes contextos. Há quem a utilize diariamente para ir ao trabalho ou estudar, quem encontre no ciclismo uma atividade de lazer e aqueles que transformaram o pedal em esporte e passaram a participar de treinos e competições.

Bicicleta também é meio de transporte

Para muitos alegretenses, sair de bicicleta não significa apenas praticar uma atividade física. A bike é uma alternativa de deslocamento, especialmente para trajetos urbanos.

Esse cenário, porém, exige atenção redobrada. A convivência entre bicicletas e veículos maiores é um dos principais desafios para quem pedala. Em 2023, Alegrete realizou o 1º Encontro de Ciclistas, promovido dentro do calendário municipal de atividades de educação para o trânsito. O encontro discutiu justamente o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte, além de legislação, equipamentos e boas práticas.

A discussão permanece atual: quanto maior a presença de bicicletas nas ruas, maior também é a necessidade de respeito às regras de circulação e de conscientização de todos os usuários das vias.

Segurança é responsabilidade de todos

Um dos principais pontos de atenção para os ciclistas é a segurança. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) destaca a vulnerabilidade de ciclistas e pedestres no trânsito e orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e manterem distância mínima de 1,5 metro ao ultrapassar uma bicicleta.

Para quem pedala, também são fundamentais equipamentos e comportamentos que aumentem a visibilidade e reduzam os riscos, especialmente durante a noite ou em trechos de maior movimento.

Em Alegrete, trechos como a Avenida Tiaraju e a VRS-806, no acesso ao Caverá, já foram apontados como locais mais utilizados com frequência por ciclistas. No perímetro urbano, a Avenida Eurípedes Brasil Milano registra um intenso fluxo de ciclistas.

Da mobilidade ao esporte

O ciclismo alegretense também vai além do deslocamento urbano. Para muitos praticantes, o pedal representa treinamento, superação e convivência.

A cidade conta com estabelecimentos especializados que ajudam a movimentar esse universo e atender quem pratica a modalidade. Entre eles estão Aita Bikes, Nei Bike, Ciclismo Colombo e Ciclo Vascão, que fazem parte do comércio local ligado às bicicletas.

A existência desse mercado também acompanha uma comunidade de ciclistas que utiliza diferentes espaços e trajetos para treinar, passear e se reunir.

Uma cidade que precisa dividir espaço

O Dia Nacional do Ciclista, portanto, não se resume a uma homenagem a quem gosta de pedalar. Em Alegrete, a data coloca em evidência uma discussão sobre mobilidade urbana, segurança e direito de circulação.

A bicicleta é um veículo e o ciclista é parte do trânsito. Para que essa convivência aconteça de maneira segura, é necessário que cada usuário compreenda seu papel e respeite os demais.

Mais do que contar quantas bicicletas circulam pelas ruas, o desafio é construir uma cidade onde pedalar seja uma escolha possível e segura — seja para trabalhar, estudar, praticar esporte ou simplesmente aproveitar o caminho.

Neste Dia Nacional do Ciclista, a mensagem é simples: mais respeito, mais atenção e mais espaço para quem escolhe as duas rodas.