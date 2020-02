Agressão entre ex-casal em posto de combustível

Homem é agredido por ex-namorada quando estava em um posto de combustíveis, segundo registro na delegacia de Polícia.

O indivíduo de 38 anos relatou aos policiais que namorou a acusada por mais de três anos, porém, há seis meses o casal se separou. Neste período deixou de frequentar o mesmo posto de combustíveis para evitar problemas com a ex. Entretanto, alguns dias atrás, foi em um outro posto localizado na Cidade Alta quando se deparou com a acusada. Neste dia, a mulher teria sido apenas hostil.

Já, na última terça-feira(25), o homem retornou ao estabelecimento comercial, onde abasteceu e fez compras na loja de conveniência. Como faltou a importância de 20 reais saiu para buscar e retornou alguns minutos depois, momento em que se deparou com a ex perto da lavagem e ela o teria agredido com socos e arranhões. Os colegas interferiram para que a situação fosse controlada. Durante as agressões, o homem, ressaltou que foi injuriado com palavras ofensivas. Diante de toda situação ele deseja representar contra a ex.