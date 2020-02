Prefeitura faz contrato emergencial para garantir mais linhas do transporte escolar em Alegrete

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ainda fecha os últimos contratos para linhas de transporte escolar em Alegrete.

No total, de acordo com a Secretária Márcia Dorneles, são 42 linhas terceirizadas e mais 11 próprias da Prefeitura para atender aos estudantes dos nove Pólos Educacionais rurais e três do Estado que dependem desse transporte para chegar às escolas.

Para fechar todos os itinerários e linhas, foi feito contrato emergencial para mais 14 linhas e garantir esse serviço onde ainda não estava sendo contemplado, informa a Secretária.

Só no interior do Município, dentre todas as escolas de Ensino Fundamental, são mais de 870 alunos que muito cedo são apanhados em entradas de campos e porteiras para irem às suas escolas. Todos dependem do transporte escolar para irem às aulas, em longas distâncias, no interior de Alegrete.

Vera Soares Pedroso