Homem esfaqueado pelo amigo, na Vila Nova, continua na UTI

O homem, de 40 anos, esfaqueado na madrugada do último dia 25 no bairro Vila Nova, está na UTI da Santa Casa de Alegrete.

De acordo com a Polícia Civil, foi realizado o primeiro contato com a vítima que levou oito facadas. Uma delas atingiu o pescoço e, segundo o homem disse aos policiais, pode ter lesionado a medula, pois não tem movimento do lado esquerdo do corpo, até o momento.

Conforme a versão da vítima, naquela noite, ele esteve no carnaval e estaria retornando para casa, quando encontrou o amigo, em via pública, e foi agredido sem saber o motivo. Naquela madrugada, a primeira versão que foi repassada à Brigada Militar era de que eles estariam juntos, consumindo bebida alcoólica, quando houve o desentendimento. Ainda há pessoas para serem ouvidas para que seja elucidada a forma em que tudo ocorreu, explicou o investigador.