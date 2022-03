Agricultores colhem melancia ‘gigante’ de 43 kg em Santana do Livramento

Uma melancia de 43 kg foi colhida, no final de fevereiro, em Santana do Livramento, na Fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A fruta foi plantada há cerca de dois meses, em uma propriedade na zona rural do município.

Segundo os agricultores Márcio Antônio de Souza e Denilson Kudlaviec, não foi utilizado nenhum tipo de fertilizante. O crescimento surpreendeu a dupla, ainda mais pelo plantio tardio.

“Plantei normal. Botei um punhadinho de adubo, que nem nos outros pés. Só que essa aí deu super grande”, diz Márcio.

A melancia de 1,45 m de diâmetro foi aberta e logo consumida na terça-feira (1º) por quatro trabalhadores da fazenda Agro Scozek, na localidade de Itaquatiá, para evitar que a fruta estragasse.

“Eu disse: ‘vamos cortar, vamos ver se é boa. Se não for boa, a gente dá para os porcos’. Na verdade, a melancia era super boa”, comenta.

O grupo não deu conta de comer toda a fruta e, sem energia elétrica para conservá-la, deu o restante para os porcos da propriedade. Uma melancia “normal” pesa cerca de 12 a 15 kg, segundo os agricultores.

