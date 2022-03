Nem toda frota passou na vistoria; aulas, nos Polos, somente na próxima semana

Inicialmente, a data seria nesta esta quinta-feira(3), como já tinha sido divulgado no PAT, entretanto, durante a apresentação da frota, nesta manhã, na pista de eventos, também ocorreu uma vistoria nos ônibus.

Homem denuncia companheira por agressão

Segundo nota da Prefeitura Municipal de Alegrete, devido alguns carros da empresa Nogueira estarem em desacordo com as normas de segurança, foi realizada uma notificação e a empresa terá o prazo de dois dias para os devidos ajustes. Desta forma, o início do ano letivo nos nove polos educacionais rurais, será no dia 7 de março.

Serão transportados cerca de 1.500 alunos por dia, incluindo nesse número os que vem estudar o Ensino Médio na cidade e alunos de escolas estaduais que atende na zona rural. No total são rodados diariamente 5.500 kms por dia.