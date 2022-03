Mãe abandona bebê em SC e deixa carta em caixa de papelão: “Por favor, cuidem dela”

Share on Email

Uma bebê recém-nascida, com apenas um dia de vida, foi encontrada na noite de terça-feira (1), em Palhoça, na Grande Florianópolis. A criança, que estava vestida e enrolada em um lençol, foi deixada dentro de uma caixa de papelão em uma rua do bairro Nova Palhoça. A mãe da bebê também deixou uma carta pedindo que fosse encontrado um novo lar para a filha.

Além de uma chupeta e de uma mamadeira, junto à caixa havia também uma carta onde a mãe afirma que a menina nasceu na última segunda-feira (28) e pede para que encontrem outra família com condições de cuidar da criança.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palhoça, a mãe ligou e afirmou que a criança estava em um terreno, nas proximidades da base do Samu. Após a ligação, a equipe composta pelos socorristas Semann, Pacheco, Eliza e Pretto Junckes saiu à procura da bebê.

De acordo com informações da prefeitura de Palhoça, a criança foi levada para o Hospital Infantil e depois para o Hospital Universitário, onde passou por avaliações da equipe médica. Após receber alta, a bebê ficará aos cuidados da assistência social do município e deve ser encaminhada para uma casa lar temporária.

eja o que diz a carta deixada na caixa que abrigava a bebê:

“Por favor, cuidem dela. Não sou daqui de Palhoça, mas minha patroa me mandou embora depois que ganhei ela. Estou indo embora e não tenho condições de criar ela sozinha. Deem ela pra alguém que vai cuidar bem dela e ter condições de criar ela. Ela nasceu ontem 6h da manhã. Não venham atrás de mim, não vou mais estar aqui. Já arrumei uma carona pra minha cidade no Rio Grande do Sul”.

Fonte: NSC