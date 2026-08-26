Agrônoma enfoca a importância do licenciamento ambiental a alunos do curso de Direito em Alegrete

Os alunos do 10º semestre do curso de Direito da Universidade da Região da Campanha (Urcamp), da turma do professor Vitor Almada, participaram de uma palestra sobre Licenciamento Ambiental ministrada pela Engenheira Agrônoma Katia de Messa Anacleto.

26 de agosto de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A Engenheira Agrônoma Katia, da Secretaria de Meio Ambiente, ressaltou a importância do licenciamento para a sociedade. O processo garante que as atividades econômicas sejam compatíveis com a preservação ambiental, prevenindo e mitigando impactos, e promovendo o desenvolvimento sustentável. A palestrante destacou que “É uma missão de toda sociedade cuidar do meio ambiente para as gerações futuras”. A palestra também alertou sobre as implicações da falta de licenciamento, que podem resultar em multas, embargos e ações judiciais.


O encerramento reforçou a ideia de que o licenciamento ambiental traz benefícios tanto para o meio ambiente, com a promoção da sustentabilidade e preservação da biodiversidade, quanto para os empreendimentos, oferecendo segurança jurídica e acesso a financiamentos, destacou a profissional.

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O evento, segundo ela teve como foco o entendimento desse procedimento administrativo, que autoriza atividades que utilizam recursos naturais ou podem causar impactos ambientais. E todos os cuidados e observações as leis vigentes devem ser observadas e cumpridas.


A apresentação destacou a base legal do licenciamento, com ênfase na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e na Política Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 6.760/2023). Foram abordados os diferentes tipos de licenças — Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) — e suas respectivas finalidades.

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Também foi pauta, a Nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental ( Lei n° 15.190/2025), a qual a engenheira relatou que os municípios estão em fase de adequação, destacando que os técnicos estão realizando cursos de capacitação para compreender as novas exigências e procedimentos previstos na legislação.

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