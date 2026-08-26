Galpão dos Festejos Farroupilhas já está sendo montado

A tradição muda de endereço, mas mantém o propósito. Alegrete começou, na segunda-feira (25), a montagem do galpão que receberá parte das atividades dos Festejos Farroupilhas de 2026. Neste ano, a estrutura será instalada em uma área próxima ao espaço onde tradicionalmente funcionava, junto ao atual Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A previsão é de que a montagem seja concluída até 1º de setembro. O galpão permanecerá no local até 27 de setembro, integrando a programação do mês farroupilha no município.

A responsabilidade pela estrutura é do coordenador dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, Cléo Trindade. O espaço deverá funcionar como ponto de convivência e receber atividades relacionadas ao tradicionalismo durante o período dos festejos.

A montagem deste ano, no entanto, pode representar mais do que a preparação para setembro.

A coordenação dos Festejos trabalha na proposta de transformar a estrutura provisória, que precisa ser montada anualmente, em um espaço permanente dedicado à cultura gaúcha em Alegrete.

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A ideia é construir um galpão definitivo, com características arquitetônicas que remetam à identidade do Rio Grande do Sul. Segundo Cléo Trindade, a proposta prevê uma construção em pedra, concebida para valorizar elementos da arquitetura tradicionalista e criar um espaço que possa ser utilizado durante todo o ano.

A intenção é viabilizar a obra por meio de uma emenda impositiva de autoria de Cléo Trindade, que também exerce mandato de vereador. A proposta está em tratativas com o prefeito Jesse Trindade.

“Está em tratativa com o prefeito Jesse Trindade”, afirmou Cléo Trindade ao comentar o projeto.

Se sair do papel, o galpão poderá mudar a relação do município com uma estrutura que hoje nasce e desaparece a cada edição dos Festejos Farroupilhas. A proposta é que o espaço passe a receber, ao longo do ano, encontros de entidades tradicionalistas, atividades culturais, apresentações, eventos e outras iniciativas ligadas à cultura gaúcha.

A organização dos Festejos Farroupilhas de 2026 já vem sendo construída antes da montagem do galpão. Ainda em julho, representantes de entidades tradicionalistas participaram das primeiras reuniões preparatórias para definir os encaminhamentos da programação. Entre as decisões tomadas esteve a escolha de Anita Marli da Silveira como patrona dos Festejos deste ano. Além disso, já foram realizadas duas mateadas.

A programação reúne CTGs, piquetes, entidades tradicionalistas e integrantes da comunidade em uma série de atividades ao longo do mês de setembro.

Em uma cidade cuja identidade está profundamente ligada à tradição campeira e à cultura gaúcha, a discussão sobre um espaço permanente acrescenta um novo capítulo aos festejos: a possibilidade de transformar uma estrutura montada para setembro em um patrimônio destinado à cultura durante os 12 meses do ano.