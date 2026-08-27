Bitrem atravessa ponte do Capivari apesar de sinalização e causa danos à estrutura

A passagem de um bitrem pela ponte do Capivari, provocou danos na estrutura e revoltou moradores da região.

A situação chegou ao conhecimento do PAT por meio de moradores, que demonstraram preocupação e questionaram a atitude do motorista diante da sinalização existente no trecho.

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Segundo informações recebidas pelo portal, o caminhão entrou na ponte e realizou a travessia mesmo com placas orientando os veículos pesados a utilizarem o desvio. Durante a passagem, a estrutura teria sido danificada.

A ponte já possui restrição para a circulação de veículos pesados, acima de 6 toneladas. A orientação existente no trecho estabelece que veículos leves podem fazer a travessia, enquanto caminhões e outros veículos de maior porte devem utilizar o desvio.

O episódio preocupa especialmente porque qualquer dano adicional à estrutura pode trazer consequências para a circulação de moradores e demais usuários da rodovia.

Além do prejuízo à estrutura, a situação levanta uma questão de segurança: o desrespeito às restrições estabelecidas para uma ponte pode colocar em risco não apenas o patrimônio público, mas também o próprio motorista e outras pessoas que utilizam a rodovia.

Posição do Comando Rodoviário da Brigada Militar

Procurado pelo PAT, o Comando Rodoviário da Brigada Militar informou que uma equipe esteve no local até próximo das 16h.

Por volta das 18h45, os policiais retornaram ao trecho para averiguar a situação, mas o motorista do caminhão não foi localizado.

O Comando Rodoviário informou ainda que foi feita a comunicação da ocorrência para a Polícia Civil e que as responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas.

O órgão ressaltou que não há bloqueio total da ponte. A orientação é que veículos leves utilizem a ponte e veículos pesados façam o deslocamento pelo desvio, conforme a sinalização existente no trecho.

O Comando também destacou que a fiscalização não tem condições de permanecer 24 horas por dia em todos os pontos de uma malha rodoviária que possui mais de 400 quilômetros e oito Municípios.

Por isso, além da fiscalização, o órgão reforça a importância da conscientização dos motoristas, especialmente no cumprimento da sinalização e das orientações de trânsito.

No caso da ponte do Capivari, a recomendação é objetiva: veículos leves pela ponte; veículos pesados pelo desvio e pelas rotas indicadas.

Agora, as circunstâncias da passagem do bitrem e os danos causados à estrutura deverão ser apurados pelas autoridades responsáveis.