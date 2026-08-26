Colisão entre Versa e Sandero deixa três pessoas feridas na Zona Leste

De acordo com as informações apuradas no local, o Versa trafegava no sentido Zona Leste–Centro quando a motorista teria sido pressionada por outro condutor, que, segundo o relato dela, buzinava insistentemente para que ela desse passagem.

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Ao tentar deslocar o veículo para o lado da via, a motorista perdeu o controle da direção e atingiu o Sandero, que estava estacionado.

A condutora estava acompanhada de um menino, que ocupava o banco traseiro do Versa. Após a colisão, os envolvidos relataram dores e receberam atendimento das equipes de emergência.

A motorista relatava dores na cabeça e na face. O menino também foi atendido no local, assim como, o homem que estava no Sandero. As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, que realizou os procedimentos relacionados ao acidente.