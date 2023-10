Agropecuária Doce Vida promove leilão de matrizes Wagyu neste sábado

Share on Email

Completando dez anos de seleção, a Agropecuária Doce Vida, de Alegrete, realiza neste sábado (21) o segundo leilão de sua história.

Com início marcado para às 13h, o leilão Agropecuária Doce Vida Matrizes ocorrerá em formato virtual e irá disponibilizar mais de setenta fêmeas puras de origem (PO) da raça Wagyu, incluindo uma destacada oferta de vacas paridas, novilhas e vacas prenhas, manejadas totalmente a campo.

Entre os lotes, destacam-se algumas filhas de vacas que foram grandes campeãs na Expointer, como “Nipoaxé SP 047” (grande campeã em 2015), “Yakult BR 1019” (grande campeã em 2016) e “Doce Vida 10 FIV” (grande campeã em 2017), sendo a grande maioria oriundas de transferência de embriões (TE).

Trata-se de uma oportunidade singular tanto para os produtores que desejam iniciar a criação de bovinos Wagyu, como para aqueles que já selecionam a raça e buscam aprimorar seus planteis, uma vez que os lotes ofertados descendem de grandes famílias do Wagyu no Brasil.

Na genealogia dos lotes, é possível observar a presença de grandes touros “raçadores” da raça, como “TF Fukutsuro 004”, “TF Itomichi 1/2”, “Kenhanafuji”, “Longford”, “Itozurodoi TF 151”, “Itoshigenami T248-148”, Yakult BR 0017”, “Yakult 0757 TE”, “Yakult BR 0488”, “Yakult BR 0817 TE”, “Toshio 12 do RDV”, entre outros.

Para os pecuaristas que possuem projetos de produção de carne de altíssima qualidade, o leilão Agropecuária Doce Vida Matrizes também é uma grande chance de acessar uma genética selecionada especialmente para agregar valor ao produto final. Com investimentos relevantes em material genético e biotecnologias de reprodução, ao longo de sua trajetória a Doce Vida já acumula 16 grandes campeonatos e reservados grandes campeonatos na Expointer, onde a raça Wagyu vem sendo representada por animais oriundos de criatórios de diferentes regiões do país.

Os animais que serão comercializados estão localizados na sede da Agropecuária Doce Vida no Angico, em Alegrete, onde foram filmados para o leilão.

O evento terá transmissão ao vivo pelo Agro+ e retransmissão pela plataforma on-line da RemateWeb e contará com a atuação da leiloeira Programa Leilões. Na batida do martelo, estará o experiente leiloeiro Cláudio Gasperini.

Os negócios poderão ser efetuados em 36 parcelas (2+2+2+30). O contato para cadastros para lances é (43) 3373.7077.

Link da transmissão do leilão: https://www.youtube.com/watch?v=IHeGEuCA9Lo

Playlist dos lotes do leilão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLih-BN-lb0xP-p3vrGMJLJFQLD60UUFo7

Catálogo dos lotes: https://programaleiloes.com/leilao/download/16864-catalogo-do-leilao-em-pdf