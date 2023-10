Promoção Social oferece cursos de aproveitamento de alimentos a beneficiárias dos CRAS da cidade

As atividades são no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, aos usuários como alternativa de alimentação nutritiva, respeitando as potencialidades produtivas.

Curso-de-Alimentos SENAR – Secretaria de Promoção Social

Um dos objetivos é fazer com que as pessoas aproveitem, de forma sustentável, tudo o que recebem as cestas do benefício eventual que estas famílias recebem no CRAS de Alegrete. – Estamos sempre levando alternativas aos nossos usuários, buscando instrumentalizar as famílias para que possam através de seus integrantes aprenderem ofícios que visam beneficar com o trabalho e renda esse núcleos familiares