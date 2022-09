Ainda dá tempo! Realize suas compras na Casa do Gaúcho e concorra ao sorteio de uma linda égua crioula

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Está chegando a hora! Já comprou tuas pilchas? Encilhas? Ainda não?



Corre para a Casa do Gaúcho, realize suas compras e participe do sorteio da égua crioula, encilhada e registrada. É só desfilar!



Para os fandangos não precisa repetir pilchas e para o desfile, tem que fazer aquela presença cultuando a tradição! Tanto para o peão, quanto para a prenda, a Casa do Gaúcho através do amigo Pedro Gollo, a esposa Sandra Gollo e toda a equipe estão preparados com pilchas, encilhas, artigos para o gaúcho e muito mais. o atendimento de qualidade e o preço melhor ainda.



Lembrando que o grande sorteio será realizado na próxima segunda-feira (19 de setembro) às 18h, com transmissão ao vivo pelo PAT.



Serão vários prêmios e o prêmio de luxo é uma linda égua crioula, encilhada e registrada.



Para participar, basta realizar suas compras em qualquer uma das lojas, na matriz (Av. Eurípides Brasil Milano, 2055) e na filial (Andradas, 479), preencher o cupom e já estará concorrendo.

Corre lá e aproveita!

Csa do Gaúcho – há 32 anos, empresa especializada em artigos para o gaúcho!

Em dois endereços:

Av. Eurípides Brasil Milano, 2055

Andradas, 479

Aline Menezes