Feira do Livro vai movimentar o meio cultural em outubro

A Feira do Livro 2022 tem o tema: Ler é dar voz à imaginação.

Entre os dias 5 e 9 de outubro, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha), em Alegrete, sediará a 41ª Feira do Livro do município. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc.

Juntamente com a atividade, acontecerá o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete (3 e 4/10), o I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul (7/10) e o FAC – Festival Alegretense da Canção, nos dias 8 e 9.

Desta forma, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), abriu as inscrições para as oficinas da Feira do Livro 2022 na quarta-feira, 14.

Confira os formulários de inscrições a seguir:

Oficina de Contação de Histórias com Temática Indígena

Oficina de Contação de Histórias

Oficina de Produção de Fanzines e Conversa sobre o Movimento SLAM

Roda de Conversa “100 Anos José Saramago?”

Roda de Conversa “A Cultura Gaúcha é para Todos?”

Painel “100 Anos da Semana da Arte Moderna”

Oficina “A Escrita de Mulheres Negras”

Oficina de Contos