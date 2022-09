Missa Crioula- a benção aos que vivem a cultura gaúcha em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E para abençoar tanta manifestação da cultura gaúcha, neste dia 16, foi celebrada a missa crioula no CTG Aconchego dos Caranchos. E logo após a sessão solene da Câmara de Vereadores Alegrete.

Confira o trajeto e as ruas bloqueadas no dia 20 de setembro

A Comissão dos Festejos tradicionalistas participaram do evento religioso. O palco foi decorado de forma especial com produtos e costumes do RS.

O padre Pedro Navarro vestido de gaúcho celebrou a missa em que ele agradeceu aos que cultuam, com amor e harmonia, essa semana de devoção à cultura gaúcha aqui em Alegrete.