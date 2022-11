Ainda não há definição sobre liberação de trabalhadores para assistir jogos do Brasil na Copa

Share on Email

A Copa do Mundo de Futebol começou no domingo, dia 20 de novembro às 13h Doha no Catar.

Em relação a liberação de trabalhadores de empresas em geral para assistir aos jogos da Seleção Braisleira, a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller disse que não tem nada acertado e ficou a critério de cada empresa . Os horários dos jogos são bem distintos, ponderou.

Ela disse que vão conversar novamente sobre a possibilidade de liberação dos servidores se o Brasil passar para as finais.

Roberto Segabinazzi, do Sindilojas, também confirmou que nada foi definido e fica critério de cada empresa.

Calendário de jogos do Brasil (horário de Brasília) na primeira fase da competição