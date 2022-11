CTG Rancho da Saudade é o campeão do Enart 2022

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, 1ª Região Tradicionalista (RT), foi o vencedor na modalidade Danças Tradicionais do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart). O resultado foi anunciado por volta das 21 horas deste domingo, 20.

Além das danças tradicionais sorteadas, os Rancho da Saudade apresentou a temática dos 50 anos do nativismo nas coreografias de entrada e saída. A final do Enart foi realizada entre sexta, 18, e este domingo, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul.

Entre sexta e sábado, 40 grupos se apresentaram, mas somente os 20 melhores se classificaram para a finalíssima deste domingo. Na Força B, o vencedor foi o CTG Sentinela do Forte, de Caçapava do Sul, 18ª RT. Já o troféu Marca Grande foi para a 13ª RT, por ter sido premiada no maior número de modalidades.

Alegrete esteve representado pelo CTG Farroupilha e GN Ibirapuitã, ambos, não se classificaram para a final.

Vencedores Força A

1- CTG Rancho da Saudade

2- CTG Tiarayu

3- CTG M’Bororé

4- CTG Aldeia dos Anjos

5- PTG Bocal de Prata

Vencedores Força B

1- CTG Sentinela do Forte

2- CTG Os Desgarrados

3- CTG Gaspar da Silveira Martins

4- CTG Estância Velha da Tradição

5- CTG Felipe Portinho

Com informações e foto GAZ

Por HELOISA CORREA