Sessão solene homenageia os 185 anos da Brigada Militar

O plenário ficou pequeno para enaltecer a todos os guerreiros de farda que fazem parte da Instituição. A sessão solene foi proposta pelo vereador Cléo Trindade, com aprovação unânime dos demais legisladores.

A Brigada Militar completou 185 anos de serviços prestados à comunidade do Rio Grande do Sul. A instituição foi criada em 18 de novembro de 1837 com as atribuições de auxiliar na justiça, manter a ordem e a segurança pública na capital, nos subúrbios e nas comarcas. Com um trabalho desenvolvido de comprovada relevância com todas as guarnições, a Brigada Militar de Alegrete se sobressai.

A Brigada Militar é um dos esteios que está sempre presente no combate a toda essa crescente criminalidade e isso ficou testemunhado nas mensagens que passaram no telão, de moradores de bairros, líderes comunitários, presidente de bairros, empresários, entre outros, assim como, algumas das ações realizadas pelos policiais que usualmente são chamados de heróis.

Sendo assim, todos os policiais presentes receberam um certificado e também, ocorreu a leitura com todos os nomes dos homenageados.

Representando o 2ºRPMON, local, Tenente Nei Machado, já o Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), teve o comandante 2º sgto Arlã dos Anjos e a PATRAM( Polícia Ambiental), estava a soldado que assumiu o comando há poucos dias, Adriele Gomes. Todos receberam certificados.

Nos pronunciamentos, os vereadores João Leivas; Fabio Peres, Luciano Belmonte e Eder Fioravante, enalteceram o trabalho dos policiais no Município e evidenciaram a necessidade de mais efetivo.

Já o proponente, Cléo Trindade, ressaltou que há anos busca pela maior necessidade, que é o efetivo, acrescentou que o trabalho é diário e todos estão sempre prontos para servir a comunidade. Ele ponderou que Alegrete foi o único Município do Estado a ter uma Sessão Solene para os 185 da BM.

O tenente-coronel Gustavo Lopes da Cruz, representando as guarnições militares, emocionou todos em sua fala. Ele começou argumentando sobre a tradição gaúcha que é um povo aguerrido que briga pela sua terra nativa e lembrou do irmão, que residia no Rio de Janeiro e era policial militar. “Meu irmão era policial, portanto sei das dificuldades e diferente das forças armadas que estamos sempre nos preparando para qualquer situação, considerando que há um equívoco, as pessoas pensam que nosso treinamento é para confrontos, todavia é ao contrário, as forças armadas existem para que não haja guerra.

Por outro lado, a Brigada Militar, está o tempo todo em guerra quando vai para rua, pois nunca sabe o que vai enfrentar e sempre que um policial sai de casa e da um beijo em sua esposa, seus filhos, nunca sabe se aquele não é o último e, com meu irmão foi assim, morreu cumprindo o seu dever em prol da comunidade. Morreu em combate, pois tinha como lema servir e proteger”- explanou.

Já o Diretor do Fórum e Juiz de Direito, Rafael Borba, relembrou que, nos primeiros dias residindo em Alegrete, ainda, no anonimato, estava passando por uma loja nas imediações da Estação rodoviária quando entrou em uma loja e o empresário estava elogiando o trabalho da Brigada Militar e, logo na sequência dois policiais entraram no estabelecimento, pois estavam em patrulhamento preventivo/ostensivo. Também, ressaltou o quanto precisa dos PMs nos juris e considerou crítica a falta de efetivo. “Vejo o trabalho diário deles, precisamos auxiliar a Brigada Militar”.

Prefeito Márcio Amaral parabenizou a iniciativa do vereador Cléo Trindade, fez o comparativo que a instituição tem quase a mesma idade de Alegrete, citando a importância da Brigada Militar, com os policiais que tem um trabalho incessante, por esse motivo, o Município tem índices baixos de criminalidade se comparado com outros. “Se hoje, temos números reduzidos de criminalidade, é inegável que tudo se deve do trabalho árduo que os policiais realizam dentro deste grande desafio que é a falta de efetivo, algo que estamos sempre buscando junto ao Governo na tentativa de reforçar nossa principal demanda”.

Para encerrar, o Major Anibal Silveira, comandante do 2º Regimento de Polícia Montado, começou a fala agradecendo a distinção à Instituição, todas as homenagens e palavras que enalteceram as ações dos policiais, comentando que os dias de hoje, a dedicação é ainda maior e reconhece o comprometimento de todos os policiais. “A farda já está incorporada, pois estamos sempre à disposição. Sabemos que precisamos de melhorias e estamos buscando. A segurança pública é cara, mas ela se faz acima de tudo com pessoas e um dos maiores investimentos feito é o reconhecimento, algo que foi realizado nesta noite, por meio da Câmara de Vereadores e do proponente Cléo Trindade. O ato de hoje aumenta ainda mais o comprometimento para servir a comunidade”. A Brigada Militar é a força da comunidade.

O plenário da Câmara esteve lotado com a presença de homenageados, familiares e a imprensa por meio de Nilson Gomes e do Alegrete Tudo.