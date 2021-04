Ainda sem o índice do novo aumento, gasolina tem diferença de até 0,40 centavos de um posto para outro

Compartilhe















O litro da gasolina mais cara em Alegrete é revendida por R$ 6,14. O preço foi revelado através do Procon, em sua mais recente pesquisa sobre o preços do combustíveis, dessa vez referente a primeira quinzena do mês de abril.

Embora com o anúncio no último dia 16, de novos reajustes para a gasolina e o diesel concedido pela Petrobras aos distribuidores, o reajuste de R$ 0,05 — alta de 1,9% não foi colocado em vigor nos postos em Alegrete.

Se confirmado, este será o nono reajuste do combustível apenas em 2021 e o primeiro aumento depois de dois cortes seguidos. Com a nova mudança, o valor da gasolina acumula alta de 43,4% em 2021.

Baseado nos números apresentados pelo Procon, entre 16 estabelecimentos, a gasolina comum mais cara é vendida a R$ 5,99. O valor mais baixo foi de R$ 5,59. Já a aditivada teve o custo mais elevado do litro de R$ 6,14 e o mais baixo a R$ 5,78. Entre os locais visitados, é possível economizar até 0,40 centavos na gasolina comum e R$ 0,36 na aditivada.

Outro diferencial entre os postos, dependendo das bandeiras, o cliente que optar por baixar aplicativo, ganha desconto a cada abastecimento. Embora pague o valor da tabela, o cliente ganha parte do dinheiro de volta (cashback).

O setor de combustíveis se tornou o maior vilão da inflação em 2021 após a disparada do barril de petróleo no mercado internacional com a retomada das economias globais neste primeiro trimestre. A alta lá fora também faz a Petrobras reajustar os preços no mercado doméstico, já que a petroleira adota a política de paridade internacional. As mudanças fizeram o preço da gasolina acumular alta de 22% aos consumidores neste trimestre, enquanto o diesel soma avanço de 18%.

Júlio Cesar Santos