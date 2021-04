Incêndio em casa desabitada mobiliza Bombeiros em Alegrete

Compartilhe















No início da manhã desta sexta-feira(23), por volta das 6h15min, a guarnição dos Bombeiros foi acionada no bairro Vila Nova. No endereço, uma casa desabitada em chamas.

De acordo com informações preliminares, a residência tem quatro cômodos e não havia ninguém, no local, quando os os militares chegaram na casa. Alguns moradores das imediações, comentaram que um homem frequentava a residência, ele seria dependente de álcool e usava o espaço para dormir.

As causas do sinistro, na rua Joaquim Astrar, bairro Vila Nova, são desconhecidas. A Brigada Militar também foi acionada.