Ajude Pedro Eduardo a conquistar mais autonomia após grave acidente

Aos 16 anos, jovem de Alegrete enfrenta as consequências de um traumatismo craniano e precisa de uma cadeira de rodas motorizada para ampliar sua independência e qualidade de vida.

Pedro Eduardo Penning Pacheco tinha 13 anos quando sua vida mudou completamente. Em abril de 2023, o adolescente foi vítima de um grave atropelamento em Alegrete. O acidente provocou um traumatismo craniano e deu início a uma longa trajetória de hospitalização, tratamentos e reabilitação.

Desde então, Pedro enfrenta uma nova realidade. Atualmente, utiliza a cadeira de rodas como principal meio de locomoção e convive com importantes sequelas neurológicas. Ele não possui movimentos nos membros inferiores e apresenta limitações nos movimentos dos membros superiores. Também desenvolveu escoliose e necessita de acompanhamento e cuidados permanentes.

Agora, aos 16 anos, Pedro precisa novamente da solidariedade da comunidade. A família está mobilizando uma campanha para conseguir uma cadeira de rodas motorizada, equipamento que pode representar um avanço importante no processo de reabilitação e, principalmente, na busca por mais autonomia.

Após o atropelamento, Pedro precisou ser encaminhado para Santa Maria, onde recebeu atendimento especializado e permaneceu internado durante um longo período.

A gravidade do traumatismo craniano exigiu cuidados intensivos, procedimentos médicos e acompanhamento contínuo. Ao longo da internação, familiares acompanharam de perto cada etapa da recuperação.

Em maio de 2023, semanas depois do acidente, Pedro deixou a UTI e apresentou sinais de evolução clínica. Naquele momento, a família relatava que ele já respondia a estímulos, movimentava as mãos e abria os olhos.

A recuperação, porém, seria longa.

Durante os meses seguintes, Pedro continuou em tratamento em Santa Maria. A rotina da família também mudou completamente. Os pais passaram a dedicar grande parte de seu tempo ao acompanhamento do filho, entre internações, consultas, procedimentos e terapias.

Em diferentes momentos, a comunidade de Alegrete também se mobilizou para ajudar a família a enfrentar as despesas decorrentes do tratamento.

Depois de aproximadamente um ano e meio de internação, Pedro recebeu alta hospitalar e retornou para casa, iniciando uma nova fase da reabilitação.

A volta para casa representou uma conquista importante, mas também trouxe novos desafios. A continuidade do tratamento passou a exigir uma estrutura de cuidados, além de terapias, consultas, medicamentos, transporte e equipamentos adequados às necessidades do adolescente.

Pedro segue dependendo da cadeira de rodas para se locomover e precisa de auxílio em diversas atividades do cotidiano.

É nesse contexto que a cadeira de rodas motorizada ganha importância.

Para Pedro, uma cadeira motorizada não representa apenas a substituição de um equipamento por outro.

Ela pode significar mais independência para se locomover, maior autonomia nas atividades diárias e melhores condições para participar da rotina familiar e social.

Ter mais controle sobre a própria mobilidade pode permitir que Pedro se desloque com maior facilidade em diferentes ambientes e tenha mais participação em situações do cotidiano.

Para a família, conquistar esse equipamento representa também a possibilidade de proporcionar ao adolescente uma condição de vida mais próxima daquilo que ele necessita nesta nova etapa de sua recuperação.

Atualmente, Pedro vive sob os cuidados e responsabilidade da mãe. Segundo a família, a renda disponível não é suficiente para cobrir todos os custos relacionados ao tratamento e à manutenção da rotina do adolescente.

Além da cadeira motorizada, existem despesas com terapias, consultas médicas, medicamentos, transporte e outros cuidados necessários.

São gastos que se acumulam ao longo do tempo e que fazem com que a solidariedade seja fundamental para que Pedro possa continuar avançando.

Uma história que já mobilizou Alegrete

Desde o acidente, a família de Pedro já contou com o apoio da comunidade em diferentes momentos.

Moradores, amigos e pessoas que acompanharam sua história ajudaram em campanhas anteriores destinadas a custear despesas relacionadas ao tratamento.

Agora, a mobilização tem um objetivo específico: contribuir para que Pedro possa ter uma cadeira de rodas motorizada e, com ela, conquistar um pouco mais de independência.

Aos 16 anos, Pedro ainda tem uma longa trajetória de reabilitação pela frente. Cada avanço representa uma conquista — e a autonomia para se locomover pode ser uma delas.

Como ajudar Pedro

Quem puder contribuir pode fazer uma doação diretamente pelo Pix:

033.260.660-07

Qualquer valor pode fazer a diferença.

Para quem não puder contribuir financeiramente, existe outra maneira importante de ajudar: compartilhar esta campanha com familiares, amigos, grupos de WhatsApp e redes sociais.

Uma contribuição pode ajudar a comprar o equipamento. Um compartilhamento pode fazer a campanha chegar a quem tem condições de contribuir.

Neste momento, a família pede o apoio da comunidade para que Pedro possa dar mais um passo em sua caminhada de recuperação.

Ajude Pedro Eduardo a conquistar mais autonomia, mobilidade e qualidade de vida. Toda ajuda será recebida com muita gratidão.