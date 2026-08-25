Grupo Nativista Ibirapuitã é campeão da 1ª Inter-regional do ENART

O Grupo Nativista Ibirapuitã conquistou o título de campeão da 1ª Inter-regional do ENART- coroando uma trajetória marcada por dedicação, união e muito amor pela tradição gaúcha.

A conquista é resultado de muitos dias de preparação e ensaios intensos, com foco em harmonia e interpretação. Sob a orientação dos instrutores Rafael Machado, Tayara Carus, Rogério Ramires, Rodrigo Gil e Ana Morceli, e com a coordenação da invernada de Adriani Blaskezi.

O grupo apresentou as danças Maçanico, Cana-Verde e Vanerão Sapateado, sendo esta última muito aplaudida pelo público.

Formado por um grupo de jovens coesos, O GNI vem construindo essa caminhada há tempos. Mesmo diante dos desafios estruturais da entidade, o trabalho não para observou Adriani Blaskesi. Recentemente, as invernadas se uniram a patronagem para a instalação de um tablado, proporcionando melhores condições para os ensaios.

Mais do que um título, essa conquista representa o esforço de cada dançarino, instrutor, família e de toda a comunidade que apoia o grupo. O Ibirapuitã agradece especialmente à comunidade e aos vizinhos da entidade, que acompanham de perto a rotina dos ensaios e compreendem a importância de manter crianças e jovens envolvidos com a cultura, a amizade e o tradicionalismo.

A prefeitura municipal de Alegrete, mais uma vez que auxiliou nos deslocamentos de vários eventos e rodeios Rio Grande a fora.

A 1ª Inter-regional já é história e o campeão é da Fronteira, é do Alegrete, é o Ibirapuitã.

Agora, o foco está na grande final do ENART, em Santa Cruz do Sul, em novembro.