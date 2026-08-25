Agricultores familiares de Alegrete comemoram espaço exclusivo ao segmento na Expointer

A 49ª Expointer contará com um espaço de 14 mil metros quadrados dedicado à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável, norteado pelo tema “Família e suas ruralidades”. O objetivo é destacar a diversidade, saberes e resiliência das famílias do campo no Rio Grande do Sul.

Elaine Londero, que junto com o esposo e a filha, trabalham na agricultura familiar na região do Mariano Pinto, em Alegrete, considera fundamental esta valorização, pois são os agricultores familiares responsáveis por grande parte da produção de alimentos como: verduras legumes e frutas consumidas no município e no Estado.

Os agricultores familiares de Alegrete realizam feiras em locais públicos da cidade em dias pré definidos para vender variados tipos de alimentos produzidos por este segmento.

Tecnologias e práticas sustentáveis da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) serão expostas no local. A programação ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Serão abordadas ainda as contribuições de mulheres, jovens e comunidades tradicionais, além de promovidos os saberes locais, a resiliência e a sustentabilidade. Conforme a extensionista rural Charlise da Silva Nunes, não existe uma única forma de viver, produzir ou construir o desenvolvimento.