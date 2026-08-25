Semana da APAE reforça atividades de atenção e carinho a pessoas com múltiplas deficiências

A Semana da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas prossegue com uma variada programação na APAE. Na segunda-feira (24), o tema foi “Inclusão em prática: todos cabem na escola”, voltadas à participação escolar, em oficinas, da pessoa com deficiência, nos turnos da manhã e da tarde.

Já, nesta terça-feira (25), o foco serão as famílias de alunos da Escola Paul Harris e da APAE. Serão rodas de conversa com os responsáveis pelos que passam por algum tipo de atendimento na entidade. Pela manhã, vão abordar: “Entre telas, birras e crises: como compreender e manejar os comportamentos”, com a psicóloga Talize Santana. À tarde, o encontro vai focar na importância dos cuidados, medicação, terapias, atendimentos, escola e rotinas, com participação do médico Charles Andrade, do TEAcolhe, pós-graduado em TEA e Psiquiatria.

O Show de Talentos da Semana da APAE de Alegrete, evento inclusivo que celebra a arte, com apresentações artísticas nos períodos da manhã e da tarde, no salão da APAE/Alegrete na próxima quarta -feira.

Também no dia 27, serão promovidas oficinas e atividades recreativas, incluindo dança, capoeira, culinária e artes, nos turnos da manhã e da tarde. À noite, às 19h, a programação segue na Câmara Municipal de Alegrete, onde será realizada a Sessão Solene em homenagem aos 60 anos da APAE/Alegrete.

O encerramento ocorre na sexta-feira (28) qundo pela manhã, das 8h às 12h, professores e equipe especializada participarão do 2º Seminário Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”. Entre os assuntos previstos estão os desafios atuais no diagnóstico do TEA, com o médico neuropediatra Flávio Cardoso, e o gerenciamento de crises e comportamentos interferentes, com a equipe do TEAcolhe. E tarde, das 14h às 16h, será realizada a Balada Inclusiva, destinada aos alunos da EJA, Ciclo III e usuários, no salão da APAE/Alegrete. A programação também contará com a Feira da Inclusão, realizada em parceria com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.