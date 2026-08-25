Dia do Feirante- das famílias que produzem os alimentos mais saudáveis de Alegrete

O Dia do Feirante é comemorado neste 25 de agosto. A data homenageia a criação da primeira feira livre oficial do Brasil, realizada em 25 de agosto de 1914 no Largo General Osório, em São Paulo,

Aqui em Alegrete os feirantes que vendem produtos da agricultura familiar têm sido bem valorizados nos último tempos, por meio da Secretaria de Agricultura Pecuária Desenvolvimento Rural. Além da assistência técnica quando solicitada, a SAP oportuniza os espaços nas Feiras da Agricultura Familiar. Nestes espaços ao lado da Unipampa, na praça Getúlio Vargas e na Avenida Rondon, eles vendem seus produtos livre de agrotóxico, conferindo qualidade a verduras, vegetais, frutas, doces, pães, queijos, mel alimentos indispensáveis a boa alimentação humana.

Para a secretária Gabriela Weiller, os feirantes são muito importantes. “São eles que ajudam a movimentar a economia da nossa cidade e, muitas vezes, é das feiras que o produtor sustenta a família. E, acima de tudo, o feirante representa trabalho, simplicidade e dignidade.: Por trás de cada banca, existe uma família, um sonho e muito trabalho”.

Pedro Moraes, da Chácara da Edília, no prolongamento da Avenida Tiaraju, se diz feirante de carteirinha e considera importante a todos que trabalham em família produzindo alimentos em Alegrete, pois segundo eles, é uma boa oportunidade de comercialização.

Simone Nicolli acompanha a filha Andreia nas Feiras. “Ela produz moranguinhos, cucas e pães e nos ajudamos em tudo, pois é uma maneira de incentivo a quem se dedica com afinco no trabalho como ela, na produção de alimentos saudáveis à comunidade, salienta. Todos os feirantes merecem o maior respeito, pois com qualquer tempo, estão trabalhando na terra, para entregar os melhores alimentos” considera Simone.