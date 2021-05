Alagamento faz água invadir casas em rua do bairro Saint Pastous

Compartilhe















Os alagamentos, com a chuva desta sexta- feira, atingiram muitos bairros de Alegrete . Uma situação, em especial, preocupa vizinhos de uma idosa no Bairro Saint Pastous.

Uma dona de casa relata que uma idosa que mora na Rua Izidoro Aurélio saiu do hospital, esta semana, e com esta chuva o pátio alagou e a sua casa estava com água na porta.

Os moradores querem solução para os alagamentos, nessa rua sempre que chove forte fica intransitável.

Em contato com a Secretário de Infraestrutura Rivelino Soares, ele diz que o volume de chuva forte, em pouco tempo, provoca alagamentos. Mas a situação será verificada.

As últimas ruas do bairro que fazem limite com campos para o lado da Jararaca, são baixas e sempre que chove forte a água represa e invade ruas e até casas. Em anos anteriores, ainda na outra administração, foram abertas valas no campo para ajudar a escoar a água da chuva.

Vera Soares Pedroso