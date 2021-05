Denúncia de aglomeração em casa de religião na Zona Leste preocupa moradores

Compartilhe















A pandemia continua e, inclusive, na última semana aumentou o número de infectados em Alegrete.

O apelo é no sentido que todos permaneçam se cuidando muito, visto que a transmissão do vírus continua e a os leitos de UTI permanecem praticamente sempre lotados em Alegrete.

Fora isso, a denuncia de que uma Casa de Religião, no Bairro Nova Brasília, continua fazendo aglomerações preocupa moradores do bairro e de outras localidades que são vizinhas.

As pessoas que ligaram dizem que no local junta muita gente em cada sessão, e a Casa já teria sido multada duas vezes e continua realizando trabalhos.

A preocupação é quanto a transmissão do vírus, já que sempre que tem sessão reúne muitas pessoas, que ficam próximas umas das outras e estes saem de lá e convivem com outras pessoas.

Quem quiser fazer qualquer tipo de denuncia de aglomeração, em Alegrete, pode ligar para o número (55) 991589743.

Esta semana, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou mais um monitoramento de regiões distribuídas por Unidades de ESFs. O levantamento é feito pelas equipes das ESFs, organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

Segundo o relatório do último dia 25 de maio, a ESF Nova Brasília, sinalizada em vermelho, apresenta risco alto. As ESFs que apresentam risco médio, sinalizadas em cor amarela, são as ESF Piola, Prado, Rondon, Boa Vista, Promorar, Centro Social Urbano e Vila Nova. Já as que apresentaram risco baixo, representadas em cor azul, são as ESF Macedo, ESF Saint Pastous, ESF Vera Cruz, ESF Cidade Alta, ESF Bento Gonçalves e ESF Dr. Romário.

O último boletim aponta que existem 385 pessoas em Alegrete ativas com coronavírus.

Vera Soares Pedroso