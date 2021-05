Líder escoteiro organiza a criação do Banco de Alimentos de Alegrete

Compartilhe















Diante da quantidade de famílias em vulnerabilidade em Alegrete, o Sargento Bombeiro da Reserva, Adão Roberto Rodrigues junto com clubes de serviço e Centro Empresarial está agilizando a criação do Banco de Alimentos de Alegrete.

Ele já tem subsídios do Banco de Alimentos do RS, com sede em Porto Alegre, e que ajuda muitas pessoas com dificuldades na capital do Estado.

Nós conversamos com o Centro Empresarial e os clubes de serviço, visto que este deverá ser um trabalho conjunto, destacou Adão Roberto.

O Banco de Alimentos aqui de Alegrete, inicialmente seria um núcleo com CNPJ e todos os requisitos necessários. Ele disse que os alimentos seriam doações de mercados e empresas que vendem esses produtos, como é feito em Porto Alegre que mantém um bom estoque e consegue ajudar muitas pessoas.

O líder escoteiro explica que estão buscando um local que centralize e armazene as doações. Ele disse, também, que vão mobilizar as unidades militares.

Sabemos que existem cerca de seis mil pessoas em situação de pobreza que viviam de bico, de trabalhos informais e que tiveram a sua situação agravada na pandemia em Alegrete.

Vera Soares Pedroso