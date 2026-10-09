Alegrete acumula 91,4 mm de chuva em 48 horas e Rio Ibirapuitã permanece em cota de atenção

A chuva registrada nas últimas horas mantém a Defesa Civil em alerta em Alegrete. Nas últimas 24 horas, o município contabilizou 27,2 milímetros de precipitação. Com isso, o acumulado chegou a 91,4 mm nas últimas 48 horas, aumentando a preocupação com as áreas mais vulneráveis às cheias.

Considerando a média histórica de 175,5 mm para setembro, o volume acumulado em 48 horas corresponde a aproximadamente 52,1% da média mensal. O índice reforça a importância do monitoramento das condições meteorológicas e do comportamento do Rio Ibirapuitã.

No meio da tarde desta sexta-feira (9), a chuva voltou a cair no município, mantendo as equipes da Defesa Civil em acompanhamento constante das áreas ribeirinhas. Conforme a previsão divulgada pela MetSul Meteorologia, a precipitação entre sexta-feira e domingo poderia somar cerca de 20 mm, com destaque para a chuva prevista para o final da tarde de sexta-feira.

Rio Ibirapuitã permanece em cota de atenção

O Rio Ibirapuitã registrava 7,74 metros acima do seu nível normal e permanecia em cota de atenção. Diante da continuidade das chuvas, a Defesa Civil mantém o monitoramento das regiões próximas ao curso d’água, onde a elevação do nível do rio pode representar riscos para moradores.

Leia mais: Criatório Serro Azul conquista destaque na 84ª Expofeira de Alegrete com cinco campeões continentais

O coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, descartou o retorno dos desabrigados neste momento, em razão das condições meteorológicas e da necessidade de segurança para as famílias atingidas.

Mais de 250 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas

O levantamento da Defesa Civil aponta que 28 famílias, totalizando 63 pessoas, estão desabrigadas. Outras 63 famílias, correspondentes a 187 pessoas, encontram-se desalojadas.

As famílias desabrigadas estão acolhidas em estruturas disponibilizadas para atendimento emergencial. Os pontos de abrigo informados são:

Ginásio da Escola Honório;

Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano;

Igreja Quadrangular.

Entre os bairros afetados estão Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Com a previsão de novas precipitações e o Rio Ibirapuitã ainda em cota de atenção, a orientação é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos às informações oficiais e às orientações da Defesa Civil.

A situação segue sendo acompanhada pelas equipes municipais, especialmente nas regiões ribeirinhas, enquanto as condições do tempo continuam exigindo atenção.