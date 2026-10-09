O Criatório Serro Azul, de Cerro Largo, na região das Missões, foi um dos destaques da 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete com importantes conquistas na exposição de aves. Dedicado à criação e preservação de raças puras desde 2019, o criatório obteve o título de melhor macho da exposição e conquistou cinco campeões continentais, além de diversas outras premiações.

A participação em Alegrete marca o segundo ano consecutivo em que o criatório integra a exposição. O resultado reforça o trabalho desenvolvido na seleção genética e na preservação dos padrões das raças criadas pela propriedade.

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Entre os principais destaques está um galo da raça Langshan Negra, que conquistou o primeiro prêmio, o título de Campeão Adulto, Campeão da Raça, Grande Campeão do Continente Asiático e Melhor Macho da Exposição.

Outro resultado expressivo veio com a raça New Hampshire. O macho conquistou o primeiro prêmio, Campeão Jovem, Campeão da Raça e Grande Campeão do Continente Americano. A fêmea da mesma raça também recebeu o primeiro prêmio, foi eleita Campeã Jovem, Campeã da Raça e Grande Campeã do Continente Americano.

O criatório ainda obteve resultados de destaque com outras raças. Na Leghorn Inglês, uma fêmea conquistou o primeiro prêmio, os títulos de Campeã Jovem e Campeã da Raça, além de Grande Campeã do Continente Mediterrâneo.

Na Rhode Island Red, o macho foi premiado como Campeão Jovem e Grande Campeão da Raça, enquanto uma fêmea adulta conquistou o título de Grande Campeã da Raça. Outra fêmea recebeu o primeiro prêmio, foi eleita Campeã Jovem e Reservada da Campeã da Raça.

Já na Plymouth Rock Barrada, uma fêmea conquistou o primeiro prêmio, o título de Campeã Adulta e Grande Campeã da Raça.

A raça Langshan Negra também teve outros resultados importantes, com uma fêmea eleita Campeã Adulta e Grande Campeã da Raça, outra premiada como Reservada Adulta e Reservada da Campeã da Raça, além de uma jovem que conquistou o primeiro prêmio e o título de Campeã Jovem.

A participação do Criatório Serro Azul em exposições começou em 2025, com a presença na Expointer e, posteriormente, na Expofeira de Alegrete. Já no primeiro ano, a propriedade conquistou diversas premiações nos dois eventos.

Em 2026, o criatório voltou a se destacar na Expointer, conquistando, entre outros resultados, o título de Grande Campeão do Continente Asiático com um galo da raça Langshan Negra e de Grande Campeão do Continente Americano com um galo New Hampshire. Uma galinha Langshan Negra também foi reconhecida como Reservada da Grande Campeã do Continente Asiático.

Um detalhe que chama a atenção é que o galo campeão da Expointer é irmão do exemplar que conquistou o título de Melhor Macho da Exposição em Alegrete, demonstrando a consistência do trabalho de seleção genética realizado pelo criatório.

Atualmente, o Criatório Serro Azul trabalha com sete raças: New Hampshire, Rhode Island Red, Plymouth Rock Barrada Thompson, Orpington Negro, Langshan Negra, Leghorn Inglês e Modern Game Birchen.

Para os criadores, a participação em exposições de grande expressão vai além da conquista de troféus. Os julgamentos permitem avaliar a qualidade dos exemplares, verificar a evolução do trabalho de seleção genética e identificar aspectos que ainda precisam ser aperfeiçoados para manter os padrões estabelecidos para cada raça.

A avaliação dos animais nas pistas, portanto, representa uma importante referência para orientar as próximas etapas do trabalho de criação e preservação.

O Criatório Serro Azul, por meio de Rafael Arenhardt, também destacou a receptividade e a organização da Expofeira de Alegrete, ressaltando a estrutura e a beleza do parque de exposições.

A participação pelo segundo ano consecutivo reforça a importância do evento para os criadores e para a divulgação da criação de aves de raças puras, aproximando expositores, criadores e público interessado na atividade.