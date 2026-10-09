Corsan leva educação ambiental a mais de 270 alunos da Escola Freitas Valle, em Alegrete

Mais de 270 estudantes do primeiro ao nono ano da Escola Estadual Freitas Valle, em Alegrete, participaram, ao longo da semana, de atividades de educação ambiental promovidas pela Corsan. A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos sobre saneamento básico, tratamento de esgoto, consumo consciente da água e preservação dos recursos naturais.

Ao todo, foram realizadas mais de dez atividades com diferentes turmas, com propostas adaptadas às faixas etárias dos estudantes. As ações estimularam a participação, a troca de experiências e a reflexão sobre a importância do saneamento para a saúde pública e a conservação do meio ambiente.

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Durante as atividades, os temas foram relacionados ao cotidiano dos alunos, destacando como atitudes individuais e coletivas podem contribuir para o uso responsável da água, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

A iniciativa integra o programa Saúde Nota 10, desenvolvido pela Corsan em instituições de ensino com o propósito de promover a educação ambiental entre crianças e adolescentes. O programa também busca envolver educadores e incentivar os estudantes a compartilhar os conhecimentos adquiridos com suas famílias e comunidades.

Como participar

Escolas interessadas em participar das atividades ou obter mais informações sobre o programa podem entrar em contato pelo telefone (51) 99906-8106, com a supervisora de Responsabilidade Social, Keri Machado.