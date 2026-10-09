Canto Farroupilha começa nesta sexta-feira em Alegrete com shows e programação até domingo

O festival integra a programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária de Alegrete e segue até domingo (11), quando também ocorre a 12ª edição do Cantinho Farroupilha, voltado às categorias de base. As atividades serão realizadas no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, com entrada gratuita.

O Canto Farroupilha chega à sua 18ª edição com recorde de inscrições. Ao todo, foram recebidas 652 músicas, reunindo compositores e intérpretes de diferentes regiões. Neste ano, o festival passa a integrar a programação da exposição agropecuária, aproximando a música regional do público da feira.

As apresentações das composições classificadas no Canto Farroupilha ocorrem nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), a partir das 19h30, na Arena de Eventos do parque. Além dos festivais, a programação conta com shows na Praça de Alimentação.

Sexta-feira (9)

A programação musical desta sexta-feira conta com Os Compadres, que apresentam o espetáculo “Raízes Brasileiras” na Praça de Alimentação do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, levando ao público um repertório ligado à música e à cultura brasileira.

À noite, a Arena de Eventos recebe a primeira noite de apresentações do 18º Canto Farroupilha, a partir das 19h30.

Entre as composições classificadas para a fase geral estão “Pelos Teus Passos”, de Mauro Dias e Caim Dias; “O Orgulho Farroupilha”, de Mari Pereira; “Que Talvez Fale de Amor”, de Adriano Alves; “Soga de Hoje”, de João Pedro Rossi e Rafael Ferreira; “A Pátria que Tenho”, de Paulo Ricardo Costa; “Assado de Dia Inteiro”, de Zé Renato Daudt; “Quando o Verso Amanheceu”, de Caine Teixeira Garcia; “Aboio de Saudade”, de Paulo Dias Garcia; “Quatro Braços da Cruz”, de Bruno Seligman de Menezes; “Teiniaguá”, de Carlos Eduardo Nunes; “Reculuta”, de Elimar Munhoz; “Canto de Rio”, de Marco Nardes; “Retratos do Meu Galpão”, de Hermes Lopes; e “Fragmentos Memoriais de um Tropeiro”, de Joel de Freitas Paulo.

Na fase local, foram classificadas as músicas “Campeiro”, de Marquito Ferreira da Costa; “Destino de um Peão de Estância”, de Derlimar Costa; “Meu Pingo Sabe o Caminho”, de Lucas Romero; “Resto de Campo”, de Sandro Maia; “Um Até Logo ao Poeta”, de Edson Silveira do Carmo; e “Changueiro”, de Lázaro Ancinelo.

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Também foram selecionadas como suplentes “Que o Mundo Acabe em Vaneira”, de Lau Melgarejo, e “Memória Afetiva”, de Gederson, Heitor e Joaquim Fernandes.

Sábado (10)

No sábado, a programação musical da Praça de Alimentação terá apresentações de Os Chacreiros e de Pirisca Grecco y La Comparsa Elétrica, ampliando as atrações da exposição agropecuária.

A partir das 19h30, a Arena de Eventos recebe a segunda noite de apresentações do 18º Canto Farroupilha, com as composições classificadas nas fases geral e local.

Domingo (11) terá o Cantinho Farroupilha

A programação continua no domingo, com a realização da 12ª edição do Cantinho Farroupilha, festival voltado às categorias de base. As apresentações começam às 15h, na Arena de Eventos do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Na categoria Mirim, foram classificadas as composições “Canção do Noivo”, interpretada por Liana Geraldo Peiche; “Sinceridade”, por João Gabriel Vargas Durgante; “Vento Norte”, por Valentina Britto; “Luzeiro Celeste”, por Isabela Castro de Vargas; “Eu Tenho Inveja dos Mansos”, por Heliza Ceolin Ventura; e “Meu Verso Acordou Escrito”, por Verton Freitas.

Na categoria Infantil, os classificados são Lorenzo Juncal Garcia, com “A Vida é um Sopro”; Hevillyn Freitas Camargo, com “Meu Pago em Cada Sentido”; Manuela de Almeida Monteiro, com “O Tempo do Meu Pai”; Julia Schu, com “Semente, Sonho e Seara”; Laura Guedes, com “Tempo dos Mates”; e Entonny Fontinelli Paim, com “Bem na Porteira”.

A programação musical de domingo também terá Ricardo Bergam na Praça de Alimentação, com repertório ligado à música e à tradição gaúcha.

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Premiação

O 18º Canto Farroupilha distribuirá R$ 6,5 mil em premiações principais. O primeiro lugar receberá R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. A música mais popular será premiada com R$ 500.

O regulamento também prevê troféus para os destaques de melhor poesia, melhor melodia, melhor arranjo, melhor instrumentista e melhor intérprete.

Com a realização integrada à 84ª Exposição-Feira Agropecuária, o Canto Farroupilha e o Cantinho Farroupilha passam a compor a programação cultural do evento, reunindo artistas de diferentes gerações e valorizando a música regional. As atividades dos dois festivais serão gratuitas e abertas ao público.