Carro com placa clonada é guinchado e motorista desaparece

Uno Mille foi apreendido pela Brigada Militar por adulteração no lacre e placa clonada.

O que inicialmente começou como uma ocorrência referente ao Estacionamento Rotativo, culminou na apreensão do veículo para o depósito do Detran em decorrência da constatação de que a placa é de um Focus, de Alegrete.

Segundo informações dos Guardas Municipais, eles foram acionados pelos monitores pois o veículo, Uni Mille com placas de SC – Florianópolis – estava com irregularidades, 4 no total.

Sem localizar o proprietário, na consulta ao sistema integrado, os guardas municipais, identificaram que a placa, original, é de um Focus, de Alegrete, portanto, a que estava no Fiat era clonada.

Diante desta informação, a Brigada Militar foi acionada e realizou o recolhimento do veículo, que deverá ser periciado e, posteriormente, restituído ao proprietário.

O condutor que estacionou na vaga do estacionamento rotativo, na rua General Sampaio, Centro , em Alegrete, não foi localizado, durante a ocorrência.

Nas imediações, há sistemas de videomonitoramento, que poderá auxiliar a polícia na identificação, além disso, também, será apontado se o carro tem algum registro de furto ou roubo e qual a origem do Uno.