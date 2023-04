Ministro da Previdência recebe pedido para resolver falta de médico perito em Alegrete

Share on Email

O vereador Moisés Fontoura foi recebido pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, quando solicitou que o Ministério ‘solucione ou amenize as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que precisam realizar as perícias pelo INSS em outras cidades’.

O ministro Lupi comprometeu-se em solucionar essa situação. O compromisso é que sejam retomadas as agendas dos médicos peritos em Alegrete uma ou duas vezes ao mês, até que o Ministério realize concurso para a área.

A agenda teve a intermediação do deputado federal Afonso Motta.

Abaixo-Assinado

Ainda na semana passada, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, o vereador Anilton Oliveira e o próprio vereador Moisés Fontoura estiveram no Ministério da Previdência, quando foram recebidos pelo Dr. Burca, chefe do Regime Geral de Previdência Social, quando foi entregue Requerimento e Abaixo-Assinado solicitando o médico perito para a Agência local do INSS.

Este documento foi uma ação do vereador Belmonte, numa luta de anos por médico perito em Alegrete.

Há consenso entre os parlamentares que o conjunto de vereadores precisa somar forças, porque a situação se agrava e já está insuportável para quem já sofre com problemas de saúde.