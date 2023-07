Alegrete amanhece com chuva e previsão de mais 70mm durante o dia

A quarta-feira(12), amanheceu com um forte volume de chuva dificultando a vida dos alegretenses no deslocamento ao trabalho e às escolas. No interior, no início da manhã, a chuva foi de forma irregular, mas a previsão é de que a precipitação se espalhe por todo o Município.

A Defesa Civil já alertava para a possibilidade de uma grande quantidade de chuva durante a semana. Segundo o site meteorológico Climatempo, a previsão é de 70mm de precipitações durante o dia, com um volume torrencial de chuva em todos períodos do dia.

Com a chegada da chuva, o frio volta a aparecer na vida dos alegretenses. Temperaturas variando entre entre 5º e 17º serão rotina nos próximos dias, fazendo com os agasalhos sejam retirados do fundo do armário.