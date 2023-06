Santa Casa assina acordo do novo piso de técnicos de enfermagem e outras categorias

Pelo documento, a Santa Casa se compromete a implementar o piso da Enfermagem, em negociação que aconteceu durante várias rodadas, até chegarem ao entendimento. Segabinazzi informou que houve a necessidade de uma reformulação geral no acordo coletivo, que além do piso garantiu a integridade de todos os salários com a reposição integral do INPC do período de maio/2022 a junho/2023.

Descarte irregular de pelegos de ovelhas polui e causa mau cheiro no bairro José de Abreu

Assinatura do acordo coletivo de trabalhadores da Santa Casa de Alegrete

Ele disse que prevaleceu o bom senso e a direção fará um esforço, mesmo sem ainda ter recebido qualquer recurso prometido do Governo Federal para ajudar a arcar com as despesas para esta nova despesa. Colocou, ainda, que com o novo piso o custo mensal, pelo acordo firmado com o Sindicato, será de 400 mil reais a mais, por mês, na folha de pagamento, valor este que anualmente será quase 5 milhões de reais, atesta o provedor do Hospital.

Mariana Piccoli é a melhor ciclista gaúcha no brasileiro de contrarrelógio em Cascavel

-A agora é buscar junto ao Governo Federal que repasse valor próximo deste desembolso anual que teremos, pois sabemos que nossa tabela do SUS não sofrerá reajuste e nossos serviços privados não comportam aumentos excessivos, pois na média nossa folha terá um impacto de mais de 15 % e a folha de nossos colaboradores da enfermagem mais de 20 % anual.

Everaldo Paré, presidente do Sindicato da Saúde, diz que o acordo praticamente garantiu todos os direitos já adquiridos pela categoria e o pagamento do piso será proporcional ao tempo que cada servidor trabalhar, até que seja regularizado ou tenha alguma mudança, de acordo com STF. Além dos 240 técnicos de enfermagem, também serão beneficiados, por este acordo coletivo, várias classes de servidores do hospital.