Sindicato Rural de Alegrete se faz presente na comissão das produtoras na Farsul

Os representantes das regionais da Farsul estiveram presentes na sede da Federação para a implantação da Comissão das Mulheres no Agro. As participantes foram recepcionadas pelo 1º Vice-Presidente da Farsul, Elmar Konrad, pelo diretor Administrativo, Francisco Schardong, pelo diretor, Fábio Avancini Rodrigues, e pelo assessor da presidência, Rodrigo Rizzo.

Alegrete, através do Sindicato Rural, esteve representada por sua vice-presidente Martha Louzada, que participou do encontro no último dia 5. O encontro reuniu 26 mulheres do agro, que segundo a vice-presidente Martha Louzada, traçaram estratégias de um planejamento junto a Farsul “Teremos ações e representatividades da mulher, uniremos forças juntamente a Farsul”, explicou a produtora.

Conforme destacou a reportagem o objetivo é de fortalecer o agronegócio, com forte contribuição das mulheres do agro. O papel fundamental das mulheres na agricultura do Estado também foi um ponto levantado por Rodrigues, que apontou a necessidade de fortalecer a sindicância rural, e que as mulheres são o elo entre os núcleos familiares e os sindicatos.

Após as boas-vindas, as integrantes foram apresentadas ao Sistema Farsul e como Federação e Senar-RS trabalham em conjunto com os sindicatos rurais para fortalecer o agro do Estado.

Durante o período da tarde, foi feita dinâmica com as integrantes do Conselho, que elencaram os principais obstáculos encontrados pelas mulheres para se inserir nos sindicatos, e quais ações a nova Comissão pode realizar para resolver esses problemas. A criação da Comissão de Produtoras no Agro deixa a Farsul alinhada com a CNA. Alegrete pertence a regional 1, e a comissão das produtoras no Agro tem como coordenadora titular Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer e suplente Martha Bernardete Guazelli Paim.

No total de mais três encontros até o final do ano, o próximo deve acontecer no dia 29 de agosto, na Expointer.

Foto: reprodução