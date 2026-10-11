Alegrete amplia atendimento na saúde com serviços médicos no período noturno

A Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete divulgou, na quinta-feira (8), o cronograma atualizado do 3º Turno da Saúde, um turno adicional de atendimento criado para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde fora do horário convencional.

Os atendimentos são realizados a partir das 18h, oferecendo uma alternativa para moradores que, por diferentes motivos, não conseguem buscar atendimento durante o período regular de funcionamento das unidades.

Atendimento médico clínico

Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria, o atendimento com médico clínico ocorre nas seguintes unidades:

PAM: segundas, terças, quintas e sextas-feiras; Centro Social Urbano: de segunda a sexta-feira; Rondon: de segunda a sexta-feira; Piola: de segunda a sexta-feira; Passo Novo: terças e quintas-feiras. Em todas as unidades, os atendimentos têm início às 18h.

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3º Turno também conta com atendimento pediátrico

O serviço adicional também contempla atendimento com médico pediatra. No PAM, o atendimento ocorre às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 18h. Já no Centro Social Urbano, o atendimento pediátrico está disponível às quartas e quintas-feiras, também a partir das 18h.

Ampliação do acesso

A proposta do 3º Turno é ampliar a oferta de atendimento médico na rede municipal, criando uma opção de horário além do expediente tradicional das unidades de saúde.

Com a medida, a Secretaria Municipal de Saúde busca facilitar o acesso aos serviços, especialmente para trabalhadores e famílias que têm dificuldade de procurar atendimento durante o dia.