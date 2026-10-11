Educação Profissional tem mais de 23 mil vagas abertas na Rede Estadual

A Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o ingresso na Educação Profissional no primeiro semestre de 2027. Ao todo, são mais de 23 mil vagas gratuitas em cursos presenciais oferecidos em diferentes regiões do Estado.

11 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

As inscrições podem ser realizadas até 6 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Matrículas da Rede Estadual.

Do total de vagas, 16.874 são destinadas a cursos técnicos, nas modalidades integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio. Também estão disponíveis 6.121 vagas para o curso normal, voltado à formação de professores, e 45 vagas em especializações técnicas de nível médio. A lista completa de escolas, cursos, modalidades, turnos e vagas está disponível no Portal da Educação Profissional.

Cursos em diversas áreas

A oferta contempla diferentes áreas de formação profissional, entre elas Agricultura, Agropecuária, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Informática, Eletroeletrônica, Design de Interiores, Enfermagem, Mecânica e Comunicação. A disponibilidade de cursos varia conforme o município e a escola.

Quem pode participar

As vagas estão distribuídas em diferentes modalidades, de acordo com a escolaridade do candidato.

O curso técnico integrado ao Ensino Médio é destinado a estudantes que concluíram o Ensino Fundamental. Nessa modalidade, a formação geral e a formação técnica são realizadas na mesma instituição.

Já no técnico concomitante, o estudante cursa o Ensino Médio regular e a formação técnica simultaneamente, podendo estudar na mesma escola ou em instituições diferentes, conforme a oferta.

Para quem já concluiu o Ensino Médio, existe o curso técnico subsequente, destinado à obtenção de uma habilitação profissional de nível técnico.

Também há vagas para o curso normal integrado, voltado a quem concluiu o Ensino Fundamental e deseja realizar o Ensino Médio junto com a formação pedagógica para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

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Quem já concluiu o Ensino Médio pode optar pelo curso normal com aproveitamento de estudos, que possui carga horária de 1.200 horas. As especializações técnicas de nível médio são destinadas a candidatos que já possuem diploma de curso técnico e buscam aprofundamento em uma área específica.

Inscrições são feitas pela internet

O candidato deve acessar o Portal de Matrículas e consultar previamente os cursos disponíveis, os requisitos e as escolas que oferecem a formação de interesse.

Durante o preenchimento, será necessário informar os dados pessoais, escolher a escola e o curso de acordo com a modalidade e conferir as informações antes de confirmar a inscrição.

Após a conclusão do procedimento, o sistema disponibiliza um comprovante com a data, o horário e o número de inscrição. A orientação é guardar o documento para acompanhar as próximas etapas.

Nos cursos subsequentes e concomitantes, 30% das vagas são destinadas às ações afirmativas, contemplando candidatos autodeclarados negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD). A indicação deve ser feita no momento da inscrição, conforme as regras previstas no edital.

Confira o cronograma

2 de outubro a 6 de novembro de 2026: inscrições;

10 de novembro: divulgação da lista de inscritos;

13 a 16 de novembro: realização das provas;

16 de novembro: realização dos sorteios;

23 de novembro: divulgação dos resultados preliminares e da classificação;

27 de novembro: divulgação dos horários das bancas de heteroidentificação;

30 de novembro: bancas de heteroidentificação para candidatos negros;

30 de novembro e 1º de dezembro: entrega da documentação da reserva de vagas para indígenas e PcD;

7 de dezembro: divulgação do resultado final;

9 a 18 de dezembro: efetivação das matrículas presenciais nas escolas;

15 de fevereiro de 2027: início do ano letivo.

As oportunidades permitem que estudantes e profissionais tenham acesso gratuito à formação técnica e profissional em diferentes áreas, ampliando as possibilidades de qualificação para o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul.

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