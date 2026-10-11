Educação Profissional tem mais de 23 mil vagas abertas na Rede Estadual

As inscrições podem ser realizadas até 6 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Matrículas da Rede Estadual.

Do total de vagas, 16.874 são destinadas a cursos técnicos, nas modalidades integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio. Também estão disponíveis 6.121 vagas para o curso normal, voltado à formação de professores, e 45 vagas em especializações técnicas de nível médio. A lista completa de escolas, cursos, modalidades, turnos e vagas está disponível no Portal da Educação Profissional.

Cursos em diversas áreas

A oferta contempla diferentes áreas de formação profissional, entre elas Agricultura, Agropecuária, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Informática, Eletroeletrônica, Design de Interiores, Enfermagem, Mecânica e Comunicação. A disponibilidade de cursos varia conforme o município e a escola.

Quem pode participar

As vagas estão distribuídas em diferentes modalidades, de acordo com a escolaridade do candidato.

O curso técnico integrado ao Ensino Médio é destinado a estudantes que concluíram o Ensino Fundamental. Nessa modalidade, a formação geral e a formação técnica são realizadas na mesma instituição.

Já no técnico concomitante, o estudante cursa o Ensino Médio regular e a formação técnica simultaneamente, podendo estudar na mesma escola ou em instituições diferentes, conforme a oferta.

Para quem já concluiu o Ensino Médio, existe o curso técnico subsequente, destinado à obtenção de uma habilitação profissional de nível técnico.

Também há vagas para o curso normal integrado, voltado a quem concluiu o Ensino Fundamental e deseja realizar o Ensino Médio junto com a formação pedagógica para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

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Quem já concluiu o Ensino Médio pode optar pelo curso normal com aproveitamento de estudos, que possui carga horária de 1.200 horas. As especializações técnicas de nível médio são destinadas a candidatos que já possuem diploma de curso técnico e buscam aprofundamento em uma área específica.

Inscrições são feitas pela internet

O candidato deve acessar o Portal de Matrículas e consultar previamente os cursos disponíveis, os requisitos e as escolas que oferecem a formação de interesse.

Durante o preenchimento, será necessário informar os dados pessoais, escolher a escola e o curso de acordo com a modalidade e conferir as informações antes de confirmar a inscrição.

Após a conclusão do procedimento, o sistema disponibiliza um comprovante com a data, o horário e o número de inscrição. A orientação é guardar o documento para acompanhar as próximas etapas.

Nos cursos subsequentes e concomitantes, 30% das vagas são destinadas às ações afirmativas, contemplando candidatos autodeclarados negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD). A indicação deve ser feita no momento da inscrição, conforme as regras previstas no edital.

Confira o cronograma

2 de outubro a 6 de novembro de 2026: inscrições;

10 de novembro: divulgação da lista de inscritos;

13 a 16 de novembro: realização das provas;

16 de novembro: realização dos sorteios;

23 de novembro: divulgação dos resultados preliminares e da classificação;

27 de novembro: divulgação dos horários das bancas de heteroidentificação;

30 de novembro: bancas de heteroidentificação para candidatos negros;

30 de novembro e 1º de dezembro: entrega da documentação da reserva de vagas para indígenas e PcD;

7 de dezembro: divulgação do resultado final;

9 a 18 de dezembro: efetivação das matrículas presenciais nas escolas;

15 de fevereiro de 2027: início do ano letivo.

As oportunidades permitem que estudantes e profissionais tenham acesso gratuito à formação técnica e profissional em diferentes áreas, ampliando as possibilidades de qualificação para o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul.