Prefeitura acompanha área onde será construída nova sede da PRF em Alegrete

O local fica às margens da BR-290, cerca de 200 metros após a atual estrutura, no sentido Uruguaiana, junto à região da balança da rodovia.

Acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte e do engenheiro civil Carlos Conceição, o prefeito acompanhou as condições da área e as etapas que antecedem a implantação da nova estrutura.

“Acompanhei de perto mais um importante avanço para Alegrete”, destacou Trindade.

A construção da nova unidade é resultado de uma parceria entre o município e a PRF. A Prefeitura colaborou com a etapa de terraplanagem, além de outras atividades preparatórias necessárias para viabilizar a implantação do novo posto.

Nova estrutura ficará próxima à balança

O novo posto será construído logo após a atual estrutura da PRF, em uma área localizada próxima à balança da BR-290. A previsão é de que a nova unidade fique aproximadamente 200 metros após o antigo posto, no sentido Uruguaiana.

O projeto prevê uma estrutura moderna e modular, concebida para atender às necessidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal e proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes.

De acordo com informações, o edital para a construção do posto padrão da PRF, com tecnologia modular, deverá ser concluído ainda este ano. Após o início da obra, a previsão é de que a execução seja concluída em aproximadamente três meses.

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Mais segurança e melhores condições de atendimento

A nova unidade operacional deverá representar uma mudança significativa na estrutura utilizada pela PRF em Alegrete. O projeto foi desenvolvido com foco na modernização da infraestrutura, buscando oferecer melhores condições para o trabalho dos policiais e também aprimorar o atendimento prestado à população que utiliza a rodovia.

O PRF Fogassa, atual coordenador do posto da PRF no município, destaca a importância da nova sede. Segundo ele, a construção da unidade operacional representa um avanço na infraestrutura da corporação, proporcionando um espaço mais adequado para o desenvolvimento das atividades e para o atendimento aos usuários da rodovia.

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A localização estratégica também deverá contribuir para a atuação dos agentes em uma das principais rodovias da região, por onde circulam diariamente moradores, trabalhadores, turistas e veículos de carga.

Prefeitura participa da implantação

A Prefeitura de Alegrete mantém uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal e participou das etapas iniciais necessárias para preparar a área que receberá o novo posto.

Além da terraplanagem, o município colaborou com outras atividades preparatórias antes do início efetivo da construção.

Para o prefeito Jesse Trindade, a participação do município está relacionada à busca por melhorias que tenham impacto direto na segurança e na infraestrutura de Alegrete.

“Será uma estrutura importante para fortalecer a presença da PRF, ampliar a segurança e contribuir para a fiscalização e proteção de quem trafega pela nossa região. Seguimos acompanhando e apoiando iniciativas que representam mais segurança e desenvolvimento para Alegrete”, afirmou o prefeito.

Atual sede poderá dar lugar a nova rótula

Além da construção do novo posto, a mudança da unidade da PRF poderá provocar uma alteração importante na configuração do acesso à região.

Segundo o prefeito, no local onde atualmente funciona a sede da PRF deverá ser construída uma rótula, com o objetivo de melhorar a circulação e o acesso entre a RS-566 e a BR-290.

A proposta busca organizar o fluxo de veículos e facilitar a movimentação entre a rodovia estadual e a federal, especialmente em uma área de intenso deslocamento. A implantação da rótula ainda integra as etapas futuras de reorganização da área e deverá ser detalhada conforme o andamento do projeto.

Tecnologia modular

O novo posto será construído dentro do conceito de estrutura modular, modelo que permite maior agilidade na execução e padronização da infraestrutura.

A proposta é oferecer uma unidade adequada às atuais necessidades da PRF, com espaços planejados para as atividades administrativas e operacionais dos agentes. A modernização também deverá melhorar as condições de recepção e atendimento aos usuários que necessitam dos serviços da Polícia Rodoviária Federal.

Com a nova estrutura, a expectativa é de que a unidade operacional de Alegrete passe a contar com instalações mais adequadas para acompanhar as demandas de uma região estratégica da fronteira oeste.

Obra ainda depende da conclusão do processo

Apesar dos avanços na preparação da área, a obra ainda não tem uma data oficial de início confirmada pela PRF.

A previsão é de que o edital para a construção seja concluído ainda em 2026. Depois das etapas administrativas e da contratação, a execução deverá ter duração estimada de três meses. Enquanto isso, a Prefeitura segue acompanhando o processo e mantendo a parceria com a Polícia Rodoviária Federal.