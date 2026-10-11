Chuvisco no feriado e tempo sem chuva de terça a quinta em Alegrete

O feriado desta segunda-feira (12) em Alegrete deve ser de céu encoberto e chuvisco, mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não indica chuva de terça (13) a quinta-feira (15). As máximas ficam entre 22°C e 23°C nesses três dias, e o vento é fraco na maior parte do período.

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A atualização da previsão, divulgada neste domingo (11), mostra um cenário mais ameno do que o do início do fim de semana, quando havia possibilidade de chuva isolada no domingo e na segunda. Agora, o Inmet aponta muitas nuvens durante o domingo, com chance de chuva isolada só à noite.

Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia

Dia Tempo Mínima Máxima Vento Domingo (11/10) Muitas nuvens; possibilidade de chuva isolada à noite 12°C 22°C Fraco, de sudeste/sul Segunda (12/10), feriado Encoberto com chuvisco 12°C 19°C Moderado, de sudeste/leste (fraco à noite) Terça (13/10) Muitas nuvens 14°C 22°C Fraco, de sudeste/leste Quarta (14/10) Muitas nuvens 15°C 22°C Fraco, de sul/sudeste Quinta (15/10) Encoberto 15°C 23°C Fraco, de sudoeste/sul

O que o tempo seco significa para a cheia

A trégua na chuva é uma informação importante para quem acompanha a situação do Rio Ibirapuitã. A Defesa Civil informou que a retirada de famílias que permanecem em áreas de risco está prevista para ser retomada na terça-feira (13), com apoio da Secretaria de Infraestrutura e do Exército Brasileiro.

A previsão do Inmet vale para o município e pode mudar ao longo da semana. O nível do rio também depende da chuva que cai a montante, fora de Alegrete. Por isso, o monitoramento da Defesa Civil segue como referência. Para entender o volume que já caiu, veja o balanço dos 91,4 mm em 48 horas registrados no início da semana passada.

Os dados de previsão estão disponíveis no portal do Inmet, fonte desta matéria. Os avisos meteorológicos ativos do instituto, consultados neste domingo, não incluem Alegrete.